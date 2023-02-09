12-річний хлопець проводив "експеримент", щоб здивувати матір, та випадково загинув

У Великій Британії у Саутенді, графство Ессекс, 12-річний Арчі Баттерсбі випадково загинув під час "експерименту".

Про це пише dailymail.co.uk.

Старший коронер графства Ессекс Лінкольн Брукс заявив, що Арчі помер від "ішемічної травми мозку". Трагедія сталась через витівку хлопця, якою він хотів шокувати свою матір.

Відомо, що хлопчика знайшли непритомним у квітні 2022 року, до серпня він перебував у комі. Згодом медики вирішили відключити підлітка від приладів, які забезпечували його життя.

У лютому 2023 року закінчилось слідство щодо смерті хлопчика. Коронер Лінкольн Брукс зазначив, що дитина, щоб здивувати свою матір, засунула голову до петлі. Проте щось пішло не так і хлопчик отримав тяжкі травми. Правоохоронець вважає, що Арчі не планував вчиняти самогубство.

"Це був нещасний випадок або витівка Арчі, щоб шокувати маму, коли вона б вийшла зі спальні і побачила, що він робить щось таке. Або хлопець просто проводив експеримент, щоб дізнатись, що в такий час відчуває людина", - пояснив правоохоронець.

Фото: dailymail.co.uk

Лінкольн Брукс додав, що підліток часто робив необачні речі, щоб здивувати своїх рідних. Також він полюбляв розіграші, які лякали рідних підлітка.

Нагадаємо, у Ньютауні, графство Повіс, що у Великій Британії, 16-річна дівчинка "зігнила" живцем. Вона не могла самостійно рухатись, а батьки не доглядали за донькою: вони лише приносили до її ліжка їжу та йшли геть.

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