12-летний парень проводил "эксперимент", чтобы удивить мать и случайно погиб

Парень часто любил устраивать розыгрыши своих родных.
В Великобритании в Саутенде, графство Эссекс, 12-летний Арчи Баттерсби случайно погиб во время "эксперимента".
Об этом пишет dailymail.co.uk.
Старший коронер графства Эссекс Линкольн Брукс заявил, что Арчи скончался от "ишемической травмы мозга". Трагедия произошла из-за выходки парня, которой он хотел шокировать свою мать.
Известно, что мальчик был найден без сознания в апреле 2022 года, до августа он находился в коме. Впоследствии медики решили отключить подростка от устройств, которые обеспечивали его жизнь.
В феврале 2023 года закончилось следствие по смерти мальчика. Коронер Линкольн Брукс отметил, что ребенок, чтобы удивить свою мать, засунул голову в петлю. Однако что-то пошло не так, и мальчик получил тяжелые травмы. Правоохранитель считает, что Арчи не планировал совершать самоубийство.
"Это был несчастный случай или проделка Арчи, чтобы шокировать маму, когда она бы вышла из спальни и увидела, что он делает что-то такое. Или парень просто проводил эксперимент, чтобы узнать, что в такое время чувствует человек", — пояснил правоохранитель.
Линкольн Брукс добавил, что подросток часто делал опрометчивые вещи, чтобы удивить своих родных. Также он любил розыгрыши, пугавшие родных подростка.
Напомним, в Ньютауне, графство Повис, что в Великобритании, 16-летняя девочка "согнила" заживо. Она не могла самостоятельно двигаться, а родители не ухаживали за дочерью: они только приносили к ее постели еду и уходили.
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