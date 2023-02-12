Жена Сергея Бабкина умилила кадрами с мужем в лифте

Певец Сергей Бабкин продолжает путешествовать по Украине с концертами вместе со своей женой Снежаной, которая также является его концертным директором.

Так, в этом случае звездные супруги отправились на гастроли в Ужгород, откуда начнется благотворительный тур музыканта по Украине.

На своей странице в Instagram Снежана поделилась милыми фотографиями вместе с мужчиной, которую пара сделала в лифте по дороге на концертную площадку.

"Мы здесь! И это вдохновляет!", — коротко подписала совместное фото жена Бабкина.

Сергей Бабкин с женой / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Напомним, что Сергей и Снежана Бабкины живут в родном Харькове, куда вернулись в ноябре. Несмотря на то, что город почти каждый день страдает от обстрелов россиян, звездная семья решила оставаться на родной земле. Ранее Сергей Бабкин эмоционально отреагировал на ракетный удар, который кафиры нанесли по жилому дому в Харькове.

Читайте также: