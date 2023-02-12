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Дружина Сергія Бабкіна замилувала кадрами з чоловіком у ліфті

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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390
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Дружина Сергія Бабкіна замилувала кадрами з чоловіком у ліфті

Сергій Бабкін з дружиною / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Подружжя вирушило на гастролі.

Співак Сергій Бабкін продовжує подорожувати Україною з концертами разом зі своєю дружиною Сніжаною, яка також є його концертною директоркою.

Так, цього разі зіркове подружжя вирушило на гастролі до Ужгорода, звідки почнеться благодійний тур музиканта Україною. 

На своїй сторінці в Instagram Сніжана поділилася милими світлинами разом з чоловіком, які пара зробила в ліфті по дорозі на концертний майданчик. 

"Ми тут! І це надихає!", - коротко підписала спільне фото дружина Бабкіна. 

Сергій Бабкін з дружиною / © instagram.com/snezhana_babkina
Сергій Бабкін з дружиною / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Нагадаємо, що Сергій та Сніжана Бабкіни зараз мешкають у рідному Харкові, куди повернулися у листопаді. Попри те, що місто майже щодня страждає від обстрілів росіян зіркова родина вирішила залишатися на рідній землі. Раніше Сергій Бабкін емоційно відреагував на ракетний удар, який окупанти завдали по житловому будинку в Харкові. 

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Дата публікації
Перегляди
390
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