"Нова пошта" відновила роботу сервісів

Мобільний застосунок вже працює, тож можна користуватись поштоматами.

"Нова пошта" відновила роботу своїх сервісів увечері 14 лютого після масштабного збою, на який скаржились користувачі.

Про це поінформували на Facebook-сторінці "Нової пошти".

"Фух, уже працюємо. Тож якщо ти не встиг забрати свою посилку, відділення працюватимуть на годину довше", – йдеться в заяві.

У повідомленні уточнили, що мобільний застосунок вже працює, тож можна користуватись поштоматами, як завжди.

Нагадаємо, 14 лютого у системі "Нової пошти" стався збій, під час якого користувачі повідомляли, що не можуть ні отримати, ні відправити посилку. Не працював і відповідний мобільний застосунок.

Нагадаємо, що "Укрпошта" дозволила отримувати відправлення без документів – за допомогою SMS-повідомлення. Обов’язкова умова – щоби був вказаний номер телефону отримувача.

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