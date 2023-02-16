Лукашенко назвал условие вступления Беларуси в войну с Украиной

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал условие, которое заставит его вступить в войну с Украиной.
Белорусский диктатор Лукашенко заявил, что вступит в войну против Украины только в случае агрессии против его страны.
Об этом сообщает белорусское провластное издание Белта.
"Я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь в одном пока случае: если оттуда хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей. Если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим. И война приобретет совсем другой характер", — сказал Лукашенко и добавил, что это касается не только Украины, но и других соседей.
Он также напомнил о заявлениях западных политиков, что Минские соглашения были использованы в качестве возможности подготовить украинскую армию к войне. Лукашенко повторил российский нарратив и заявил, что это якобы сама Украина спровоцировала войну против себя.
"Вы говорите — "вторжение". А я считаю, что не вторжение. Украинская власть сама спровоцировала эту операцию... Надо было тогда договориться с Россией о том, чтобы не было этой войны. Но все было нацелено, начиная в том числе с Минских соглашений, чтобы развязать войну", — заявил белорусский диктатор.
Он добавил, что несмотря на то, что у России и Беларуси есть общая военная группировка, Москва якобы никогда не просила его начать войну против Украины.
"Мы мирные люди. Мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. И мы ни в коем случае не собираемся вводить свои войска на территорию Украины. Если только вы оттуда не совершите агрессию на территорию Беларуси. Вот мой ответ. Он дан давно", – сказал Лукашенко.
Напомним, ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что все страны ОДКБ (Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан) должны присоединиться к войне России против Украины.
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