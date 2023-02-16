Норвегия утвердила 7 млрд евро для помощи Украине: куда пойдут деньги

Зеленский поблагодарил Норвегию за поддержку и назвал этот вклад историческим.
Парламент Норвегии утвердил 16 февраля программу поддержки Украины сроком пять лет, на которую выделят 75 млрд норвежских крон (почти 7 млрд евро).
Об этом сообщили в норвежском правительстве.
Согласно программе, ежегодно в течение пяти лет Норвегия будет выделять Украине 1,3 млрд. евро. Половина этих выплат в 2023 году пойдет на военную помощь Украине.
Кроме того, выделенные деньги потратят на гуманитарные усилия в Украине и соседних странах, на поддержку гражданской инфраструктуры и на реконструкцию, где это возможно.
"Я очень доволен наличием такой широкой поддержки этой программы для Украины, которая будет действовать в течение следующих пяти лет, то есть и при парламенте следующего созыва", — прокомментировал решение премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.
Он подчеркнул, что Норвегия осуждает войну России против Украины и поддерживает легитимное право украинского народа защищаться.
Отметим, что на заседании норвежского парламента выступил и президент Украины Владимир Зеленский. Через видеосвязь он поблагодарил за поддержку, назвав этот вклад историческим.
"Вы создаете очень важный прецедент долгосрочного финансирования страны, защищающей свою независимость и право каждой страны жить в соответствии с международным правом", – сказал глава государства.
Напомним, накануне Великобритания, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Дания согласовали содержание первого пакета военной помощи более чем на 200 млн фунтов стерлингов в рамках финансирования от Международного фонда для Украины (МФУ).
По данным американских СМИ, США могут объявить самый большой пакет военной помощи Украине на 10 млрд дол. в годовщину полномасштабного вторжения России, 24 февраля.
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