Истребители для Украины: Дуда объяснил, что нужно для поставки F-16

Президент Польши Анджей Дуда пояснил, что истребители F-16 требуют очень серьезного обслуживания, потому "недостаточно просто отправить несколько самолетов F-16 для Украины".

Об этом он рассказал в интервью BBC.

Дуда также отметил, что Польша является членом НАТО и поэтому любое решение о поставках истребителей должно быть общим решением.

По его словам, отправка истребителей в Украину создаст "серьезную проблему" для самой Польши. Если в польских ВВС будет меньше 50 самолетов, "этого будет недостаточно, и потребуется больше".

Истребители F-16 для Украины.

В среду, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский впервые прибыл в Великобританию с начала полномасштабного вторжения России. Во время своего выступления президент подарил спикеру парламента Британии шлем одного из лучших украинских пилотов, призывая союзников предоставить современные истребители и создать "коалицию самолетов".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что Украина сможет получить первую эскадрилью боевых самолетов от западных партнеров. В то же время, это необязательно будут американские истребители F-16.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий отметил, что Польша поддерживает предоставление Украине истребителей F-16, однако решение о передаче боевой авиации будет принимать НАТО. Пока в этом вопросе таких договоренностей нет.

В Белом доме считают, что каждая страна, несмотря на ее членство в альянсе НАТО, имеет право принимать суверенное решение или передавать Украине боевые истребители.

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