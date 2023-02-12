Винищувачі для України: Дуда пояснив, що потрібно для постачання F-16

Президент Польщі Анджей Дуда пояснив, що винищувачі F-16 вимагають дуже серйозного обслуговування, тому "недостатньо просто відправити кілька літаків F-16 для України".

Про це він розповів у інтерв'ю BBC.

Дуда також зазначив, що Польща є членом НАТО і тому будь-яке рішення про постачання винищувачів має бути спільним рішенням.

За його словами, відправлення винищувачів до України створить "серйозну проблему" для самої Польщі. Якщо у польських ВПС буде менш як 50 літаків, "цього буде недостатньо, і буде потрібно більше".

Винищувачі F-16 для України

У середу, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський вперше прибув до Британії від початку повномасштабного вторгнення Росії. Під час свого виступу президент подарував спікеру парламенту Британії шолом одного з найкращих українських пілотів, закликаючи союзників надати сучасні винищувачі та створити "коаліцію літаків".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба впевнений, що Україна зможе отримати першу ескадрилью бойових літаків від західних партнерів. Водночас це необов’язково будуть американські винищувачі F-16.

Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький зазначив, що Польща підтримує надання Україні винищувачів F-16, утім рішення про передавання бойової авіації буде ухвалювати НАТО. Наразі у цьому питанні таких домовленостей немає.

У Білому домі вважають, що кожна країна, попри її членства в альянсі НАТО, має право приймати суверенне рішення, чи передавати Україні бойові винищувачі.

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