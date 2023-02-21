За дивних обставин на кордоні з Польщею загинуло декілька далекобійників з України: що відомо

Один із інцидентів стався у Дорогуську, інший біля Гребенного.

Водій вантажівки з України загинув цими вихідними у своєму автомобілі поблизу польсько-українського прикордонного переходу в Дорогуську.

Про це повідомляє WP.

За словами офіцерів, у черзі на реєстрацію стояв 61-річний громадянин України. Незважаючи на те, що фури попереду їхали далі, він все одно не рухався. Водії за ним подумали, що той заснув, і вирішили його розбудити.

Потім вони зрозуміли, що чоловік не дихає. На місце прибули всі необхідні служби. Але, на жаль, було надто пізно, щоб допомогти.

Наразі поліція під контролем прокурора проводить заходи, спрямовані на встановлення причин смерті чоловіка.

Водночас, за даними польських журналістів, це не перший такий випадок. На початку лютого біля прикордонного переходу в Гребенному за аналогічних обставин загинув 59-річний чоловік, також українець.

Чоловік зупинив вантажівку на парковці в Белжеці та попросив сторожа розбудити його вранці. Коли охоронцеві стоянки не вдалося цього зробити, він сповістив екстрену службу.

Пожежні розбили вікно в салоні, але водій уже був мертвий. Потім з'ясувалося, що смерть настала за станом здоров'я.

Нагадаємо, у Люблінському воєводстві Польщі автобус на смерть переїхав 55-річного водія, який намагався замінити колесо. Автобус прямував до України.

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