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"Усе горить, вибухає, жах": у Москві сталася масштабна пожежа (фото і відео)

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
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4878
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"Усе горить, вибухає, жах": у Москві сталася масштабна пожежа (фото і відео)

У Москві спалахнула сильна пожежа / Фото: із соцмереж

У столиці РФ палає автосервіс.

У Москві в ніч проти 14 лютого спалахнула сильна пожежа на території автосервісу. Площа займання - 1 тисяча квадратних метрів. На місці інциденту чутно вибухи.

Про це повідомили місцеві телеграм-канали й опулікували відповідні фото й відео. 

"Страшні вибухи, палає серйозно. Усе горить, вибухає, жах...", - коментує побачене місцевий мешканець. 

Рятувальники вже приїхали на місце надзвичайної події та намагаються ліквідувати загоряння. Вони надали інциденту "підвищений ранг складності".

Нагадаємо, ввечері 13 лютого в Ярославській області РФ на газопроводі пролунав потужний вибух і спалахнула масштабна пожежа. У РФ заявили, що потерпілих немає.

Також нещодавно ТСН.uа повідомляв про "бавовну" у Білгородській області, зокрема, у Новому Осколі. Місцеві інформували про кілька потужних вибухів.

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Дата публікації
Перегляди
4878
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