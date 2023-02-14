"Усе горить, вибухає, жах": у Москві сталася масштабна пожежа (фото і відео)

У Москві в ніч проти 14 лютого спалахнула сильна пожежа на території автосервісу. Площа займання - 1 тисяча квадратних метрів. На місці інциденту чутно вибухи.

Про це повідомили місцеві телеграм-канали й опулікували відповідні фото й відео.

"Страшні вибухи, палає серйозно. Усе горить, вибухає, жах...", - коментує побачене місцевий мешканець.

Рятувальники вже приїхали на місце надзвичайної події та намагаються ліквідувати загоряння. Вони надали інциденту "підвищений ранг складності".

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Нагадаємо, ввечері 13 лютого в Ярославській області РФ на газопроводі пролунав потужний вибух і спалахнула масштабна пожежа. У РФ заявили, що потерпілих немає.

Також нещодавно ТСН.uа повідомляв про "бавовну" у Білгородській області, зокрема, у Новому Осколі. Місцеві інформували про кілька потужних вибухів.

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