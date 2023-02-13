Зеленський вперше говорив із президентом Філіппін: про що домовилися

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр Норвегії обговорили новий оборонний пакет допомоги для України. Глава держави також говорив із очільниками Кіпру і Філіппін.

Про це йшлося у зверненні глави держави 13 лютого.

Зеленський подякував прем'єру Норвегії за новий оборонний пакет і "безпрецедентну програму підтримки від Норвегії", яка готується до затвердження і яка розрахована на 5 років, – стабільної підтримки України.

"Норвегія справді допомагає нам зміцнюватися як на землі, так і в небі й на морі. Тисячі життів українців були врятовані завдяки вчасній і потужній норвезькій допомозі. Але вагомою є також енергетична, політична та інша підтримка від наших норвезьких друзів", – додав Зеленський.

Також він говорив із новообраним президентом Кіпру та привітав його із перемогою на виборах.

"Обговорили взаємини між нашими державами й домовилися працювати разом заради спільної безпеки – наших країн та всієї Європи", – повідомив Зеленський.

Вперше в історії двосторонніх відносин глава України говорив із президентом Філіппін та подякував йому за підтримку в міжнародних організаціях.

"Це надзвичайно важливо для України – мати змістовні відносини з усім регіоном Південно-Східної Азії та з кожною державою цього регіону. Ми продовжимо відповідний рух. І загалом українська дипломатія має чітке завдання – вийти в усі регіони світу, де наша позиція поки що недостатньо представлена, зробити Україну та українські інтереси зрозумілими для всіх тих держав і народів, із якими ми поки що не маємо стабільних зв'язків. Це стосується як азійських напрямків, так і Африки та Латинської Америки", – додав Зеленський.

Нагадаємо, після візиту Володимира Зеленського до Британії, країна може передати Україні ракети Harpoon і Storm Shadow.

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