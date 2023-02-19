Ліверпуль – Реал: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Минулорічні фіналісти турніру зустрінуться вже в першому раунді плейоф.

У вівторок, 21 лютого, "Ліверпуль" і мадридський "Реал" зійдуться в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2022/23.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі. Початок гри – о 22:00 за київським часом.

Матч-відповідь між командами буде зіграний у середу, 15 березня, на "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді.

Востаннє клуби зустрічалися між собою в травні минулого року в фіналі Ліги чемпіонів-2021/22. Вирішальний поєдинок за трофей виграв "Королівський клуб" – 0:1.

Де дивитися матч Ліверпуль – Реал

На території України поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "Ліверпулем" і "Реалом" у прямому ефірі покаже медіасервіс MEGOGO. Текстова онлайн-трансляція гри буде доступна на нашому сайті.

Прогнози букмекерів на матч Ліверпуль – Реал

На думку букмекерів, незначним фаворитом майбутнього поєдинку є англійський клуб. На перемогу "мерсисайдців" приймаються ставки з коефіцієнтом 2,37. Нічия – 3,70. Виграш іспанського колективу – 2,99.

А ось фаворитом двоматчевого протистояння букмекерські контори вважають уже мадридців. На вихід "Реала" до чвертьфіналу можна поставити з коефіцієнтом 1,75. Прохід "Ліверпуля" до наступної стадії плейоф – 2,17.

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