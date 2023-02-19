Айнтрахт – Наполі: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

У вівторок, 21 лютого, німецький "Айнтрахт" та італійський "Наполі" зустрінуться в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2022/23.

Поєдинок відбудеться у Франкфурті на стадіоні "Дойче банк Парк". Початок гри – о 22:00 за київським часом.

Матч-відповідь між командами буде зіграний у середу, 15 березня, на арені "Дієго Армандо Марадона" в Неаполі.

Де дивитися матч Айнтрахт – Наполі

На території України поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "Айнтрахтом" та "Наполі" у прямому ефірі покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Айнтрахт – Наполі

У прийдешньому поєдинку букмекери віддають перевагу неаполітанцям. На перемогу команди Лучано Спаллетті можна поставити з коефіцієнтом 2,20. Нічия – 3,65. Виграш німецького колективу – 3,35.

Фаворитом двоматчевого протистояння також є "Наполі". На вихід "партенопейців" до чвертьфіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,39. Підсумковий успіх "червоних орлів" – 3,20.

Читайте також:

Ліверпуль – Реал: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Мудрик не врятував: "Челсі" поступився "Боруссії" у першому матчі плейоф Ліги чемпіонів (відео)

"Брюгге" без Яремчука не впорався з "Бенфікою" в першій грі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (відео)