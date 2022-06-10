Швейцарія ввела санкції проти Росії та Білорусі

Сьогодні, 10 червня, Швейцарія запровадила нові санкцій проти Росії та Білорусі.

Санкції проти РФ синхронізовані з шостим пакетом обмежувальних заходів, які нещодавно запровадив ЄС.

Про це заявили у Державному секретаріаті Швейцарії з економічних питань.

"10 червня Федеральна рада ухвалила рішення про введення нових санкцій ЄС проти Росії та Білорусі. Крім того, Федеральний департамент економіки, освіти та досліджень (EAER) запровадив фінансові санкції та санкції щодо подорожей ще приблизно на 100 осіб", - зазначається у повідомленні.

Зокрема, йдеться про ембарго на російську нафту, відключення від SWIFT чотирьох банків РФ, серед яких – "Сбербанк", і Білорусі, а також розширення списку товарів, які заборонено експортувати до РФ та Білорусі.

Також ухвалено санкції стосовно 100 російських та білоруських фізичних і юридичних осіб, серед яких – військовослужбовці, які відповідальні за злочини скоєні в Бучі. Також особи, які працюють у сфері політики, дезінформації та пропаганди, а також деякі олігархи. Перелік ідентичний зі списком підсанкційних осіб із пакету, який ухвалив ЄС.

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