Швейцарія дозволила Європі постачати до України запчастини для військової техніки

Швейцарія дозволила країнам ЄС постачати деталі для військової техніки.
Влада Швейцарії дозволила постачати до України країнами Європи запчастини для військової техніки, куплених у Швейцарії. Там зазначили, що цей вид реекспорту не порушує нейтралітет країни.
Про це йдеться на сайті Федеральної ради Швейцарії.
Уряд країни вивчив два запити про експорт "швейцарськими підприємствами запчастин і компонентів збройовим компаніям Німеччини та Італії". У першому випадку йдеться про компоненти протитанкових пускових установок, у другому – систем ППО.
"Відповідно до нинішньої практики Федеральної ради поставки військового спорядження у вигляді запасних частин і складальних елементів в принципі дозволені", – йдеться у повідомленні.
Зокрема, Берн дозволяє продаж такої продукції Німеччині та Італії.
Нагадаємо, Швейцарія конфіскує активи соратника Януковича на понад 100 мільйонів доларів.
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