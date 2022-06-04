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Швейцарія дозволила Європі постачати до України запчастини для військової техніки

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Швейцарія дозволила Європі постачати до України запчастини для військової техніки

Фото: pixabay.com

Швейцарія дозволила країнам ЄС постачати деталі для військової техніки.

Влада Швейцарії дозволила постачати до України країнами Європи запчастини для військової техніки, куплених у Швейцарії. Там зазначили, що цей вид реекспорту не порушує нейтралітет країни.  

Про це йдеться на сайті Федеральної ради Швейцарії. 

Уряд країни вивчив два запити про експорт "швейцарськими підприємствами запчастин і компонентів збройовим компаніям Німеччини та Італії". У першому випадку йдеться про компоненти протитанкових пускових установок, у другому – систем ППО.

"Відповідно до нинішньої практики Федеральної ради поставки військового спорядження у вигляді запасних частин і складальних елементів в принципі дозволені", – йдеться у повідомленні. 

Зокрема, Берн дозволяє продаж такої продукції Німеччині та Італії.

Нагадаємо, Швейцарія конфіскує активи соратника Януковича на понад 100 мільйонів доларів.

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