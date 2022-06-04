Швейцария разрешила Европе поставлять в Украину запчасти для военной техники

Швейцария разрешила Европе поставлять в Украину запчасти для военной техники

Швейцария разрешила странам ЕС поставлять детали для военной техники.

Власти Швейцарии разрешили поставлять в Украину странами Европы запчасти для военной техники, купленных в Швейцарии. Там отметили, что этот вид реэкспорта не нарушает нейтралитет страны.

Об этом говорится на сайте Федерального совета Швейцарии.

Правительство страны изучило два запроса об экспорте "швейцарскими предприятиями запчастей и компонентов оружейным компаниям Германии и Италии". В первом случае речь идет о компонентах противотанковых пусковых установок, во втором – о системах ПВО.

"В соответствии с нынешней практикой Федерального совета поставки военного снаряжения в виде запасных частей и сборочных элементов в принципе разрешены", – говорится в сообщении.

В частности, Берн разрешает продажу такой продукции в Германии и Италии.

Напомним, Швейцария конфискует активы соратника Януковича более чем на 100 миллионов долларов.

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