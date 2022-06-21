Канада та Нідерланди домовилися допомогти відбудові України

Канада та Нідерланди продовжать надавати Україні підтримку для протидії агресії РФ.

Про це опісля телефонної розмови прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо з очільником уряду Нідерландів Марком Рютте повідомив офіс глави канадського уряду, - пише Укрінформ.

“Прем’єр-міністри Трюдо та Рютте обговорили російське незаконне та невиправдане вторгнення в Україну й погодилися щодо важливості подальшої військової, фінансової та гуманітарної підтримки українського уряду та народу”, - йдеться у повідомленні.

Вони обговорили нещодавню рекомендацію Єврокомісії стосовно надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС, а також шлях євроінтеграції України.

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“Прем’єр-міністр Трюдо наголосив на твердій відданості Канади співпраці з партнерами у Євросоюзі задля підтримки відбудови України, а також впровадження реформ для тіснішої інтеграції із ЄС”, - зауважили в його керівника уряду.

Також політики висловили спільне занепокоєння глобальними наслідками російської військової агресії проти України і домовилися працювати разом із партнерами-однодумцями в пошуку практичних шляхів пом’якшення цих наслідків.

Нагадаємо, що Канада стала першою державою, яка перевела на український рахунок в МВФ спеціальну допомогу – близько 800 млн доларів.

Раніше Володимир Зеленський прокоментував ракетні удари по заходу України і заявив, що Україні потрібна сучасна протиракетна зброя.

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