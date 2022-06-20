Лукашенко готовий віддати наказ про наступ, але боїться реакції суспільства - експерт

Путін давно думає, що він дотиснув самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка до того, щоб вторгнутися в Україну.

Він пообіцяв очільнику Кремля Путіну приєднатися до “спецоперації”, проте весь час відтягує цей момент.

Таку думку в інтерв’ю ТСН виказав заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.

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За його словами, для Лукашенка вступ у війну - критичний момент від якого залежить його політичне і фізичне життя.

“Більшість білорусів не хочуть цієї війни. Коли ми говоримо про росіян - ситуація інша. Ментально росіяни відрізняються від білорусів і українців. Частина білорусів дійсно тяжіє за радянськими часами, але більшість не хотіли б брати в цьому участь. Активна частина суспільства проти розвитку таких подій і якщо Лукашенко накаже перетнути кордон та почати бойові дії - може настати зворотній ефект, коли українські військові почнуть наступати”, - наголосив Михайло Самусь.

Він також додав, що початок бойових дій з боку Білорусі може поновити бунт в самій державі і тоді Лукашенко знову опиниться під загрозою знищення його режиму.

Нагадаємо, що в анексованому Криму заявили про нібито удари ЗСУ по "вишках Бойка" у Чорному морі.

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