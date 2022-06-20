Переплати пенсій: причини виникнення та чи потрібно їх повертати

Переплати пенсій: причини виникнення та чи потрібно їх повертати

Переплата пенсії — це сума пенсії, виплачена з різних причин понад розмір, визначений законодавством. Чому таке може трапитися і як уникнути відрахувань - в матеріалі ТСН.ua

Які можуть бути причини переплати пенсій

Причинами перерахувань пенсій можуть бути відновлення трудової діяльності, зміна місця проживання, зміна статусу тощо.

Найчастіше, причиною виникнення переплат пенсій з вини пенсіонера є несвоєчасне повідомлення органів Пенсійного фонду про працевлаштування або зайняття підприємницькою діяльністю. Про це обов'язково потрібно повідомляти тому що якщо пенсіонер працює, це впливає на його право на доплати, надбавки та підвищення пенсій. Зокрема, при працевлаштуванні пенсіонера, проведення перерахунку у разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, для обчислення мінімального розміру пенсії або доплати за понаднормовий страховий стаж законодавством не передбачено.

Незайняті пенсіонери, які утримують дітей до 18 років, отримують надбавку. У разі працевлаштування пенсіонера, така надбавка не виплачується.

Якщо одержувач пенсії за вислугу років працевлаштовується за тією спеціальністю, що дає право на призначення даного виду пенсії, виплата пенсії йому взагалі повинна припинитися.

Серед причин переплати пенсії може бути зміна місця проживання. Наприклад, пенсіонери, що проживають на території радіоактивного забруднення, отримують доплату до пенсії відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». При переїзді пенсіонера розмір його пенсії повинен бути перерахованим.

Приклад нарахування переплати через зміну статусу одержувача пенсії. За законом пенсію у зв’язку із втратою годувальника отримує дитина померлого годувальника, яка навчається на денній формі навчання, до досягнення нею 23-річного віку. Якщо особа, що навчалася припиняє навчання або переводиться на заочну форму навчання, а інформацію про це не надана до Пенсійного фонду, також виникають переплати.

Причиною переплат є також перегляд різних статусних посвідчень чи позбавлення статусу певної категорії, наприклад, коли людину позбавляють статусу ветерана війни певної категорії, надання страхувальником (роботодавцем) неправдивих довідок про заробітну плату, стаж; зняття пенсійних коштів в банківській установі після смерті пенсіонера та інші нечесні дії громадян.

Переплата пенсії може статися як внаслідок навмисного приховання інформації, так і через те, що пенсіонер не знав, забув чи не встиг повідомити органи Пенсійного фонду про працевлаштування чи зміну статусу, зайнятості протягом 10 днів. Навіть якщо пенсіонер самостійно не повідомить про працевлаштування, все одно це стане відомо оскільки регулярно звіряються дані ПФУ з державними реєстрами загальнообов’язкового державного соціального страхування, юридичних і фізичних осіб-підприємців. Факт працевлаштування виявиться, а на цей момент сума надміру виплачених пенсійних коштів може вже надійти.

Чи потрібно повертати переплачену пенсію

Відповідно до ч. 1 ст. 50 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» суми пенсій, виплачені надміру внаслідок зловживань з боку пенсіонера або подання страхувальником неправдивих даних, можуть бути повернуті пенсіонером добровільно або стягуються на підставі рішень територіальних органів Пенсійного фонду чи в судовому порядку.

Щоб уникнути переплат пенсій, а внаслідок цього і відрахувань з пенсій, пенсіонерам необхідно уважніше ставитися до своїх обов’язків і знати, що надміру отримані кошти підлягають поверненню.

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