Військовий експерт назвав дату, коли стане зрозуміло, чи відбудеться наступ із Білорусі

Поки в Білорусі не вистачає сил для наступу і кількість мобілізованих не змінюється, проте це поки.

Найближчими днями менше ймовірно, що білоруські війська вторгнуться до України, про це зазначає військовий експерт Олександр Мусієнко в ефірі «Єдиний марафон» в слоті ТСН.

Він зазначає, що для наступу білорусів не достатньо, їхня кількість досі незмінна – 5 тисяч людей, та може статись так, що їх посилять російські війська. Таке одразу буде помітно, адже українці вже спостерігали за таким подіями ще до російського вторгнення.

Але Білорусь продовжує приводити різні маневри, а отже тримає в напрузі. До того ж перевірка мобілізаційних резерві там триватиме до 15 липня. «Зараз за різними оцінками присутні близько 5 тисяч військових, їхня кількість істотно не збільшилась. Зараз побачило впродовж наступних тижнів, до 15 липня чи буде зростати ця кількість внаслідок мобілізаційних підготовки резервів. Від цього буде залежати багато в чому, як ситуація буде розвиватись надалі»,- зазначив Мусієнко.

Водночас він додає, що якщо білоруська влада піде на такий безглуздий крок, то це лише пришвидшить падіння білоруського і путінського режиму. Експерт переконує, що невиправданий крок із військової точки зору може просто розвернути білоруське військо і вони рушать на Мінськ. Це є стримуванням для Лукашенка, який думає не так про Путіна, а про своє майбутнє.

Читайте також:

Місця живого не лишилось: працівники зруйнованого ракетою АТП показали наслідки обстрілу

Безпрецедентний обстріл Миколаєва: загибель людей, знищення десятків машин і стадіону

Ворожа авіація намагалася вибити ЗСУ з відвойованих позицій на Херсонщині: українські захисники відбили атаку з ПЗРК