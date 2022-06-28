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Окупанти призначили дату проведення псевдореферендуму про анексію Донецької області

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Окупанти призначили дату проведення псевдореферендуму про анексію Донецької області

Фото: Associated Press

Російські окупанти збираються 11 вересня провести "референдум" щодо анексії Донецької області.

За словами радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, окупаційні адміністрації отримали вказівки підготувати місця проведення та "комісії по проведенню" та передали їх, зокрема, комітетам самоорганізації населення.

Про це Андрющенко повідомив у своєму Телеграмі.

"Готують проведення під святкування звільнення Донбасу від нациских загарбників. Одночасно з радянським "Днем міста Маріуполь". Символізм у всьому", - написав Андрющенко.

Нагадаємо, російсько-окупаційна влада не відмовилася від планів провести фейкові "референдуми" щодо створення квазіреспублік в Херсонській та Запорізькій областях. Там окупанти планують провести так звані "референдуми" теж 11 вересня. Проте на заваді цьому - спротив мешканців окупованих РФ територій.

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