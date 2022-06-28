Росіяни обстріляли 18 населених пунктів на Харківщині - Генштаб

Росіяни обстріляли 18 населених пунктів у Харківській області. Під обстріл потрапив і сам Харків.

Водночас ЗСУ відбили штурмові дії окупантів і змусили їх відійти в районах населених пунктів Дементіївка, Довгалівка та Залиман.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Харківському напрямку ворог обстріляв з артилерії райони населених пунктів Золочів, Слатине, Верхній Салтів, Печеніги, Коробочкине, Рубіжне, Перемога, Явірське, Руська Лозова, Циркуни, Чепіль, Іванівка, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Петрівка, Вітрівка, Світличне та Уди. Також російські окупанти обстріляли північну частину міста Харкова", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі ЗСУ кажуть, що авіаудар вівся з вертольотів Ка-52 неподалік села Явірське.

Водночас українські воїни відбили штурмові дії і змусили окупантів відійти в районах населених пунктів Дементіївка, Довгалівка та Залиман. У Генштабі також зазначають, що росіяни вели повітряну розвідку БпЛА поблизу Кутузівки та Циркунів.

Нагадаємо, російські окупанти 28 червня шістьома ракетами обстріляли Дніпропетровську область. Три ракети збила ППО, інші - влучили у залізничну інфраструктуру, промислове підприємство та СТО.

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