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Одещину повністю звільнено від російських окупантів - Братчук

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Одещину повністю звільнено від російських окупантів - Братчук

Фото: Maxar Technologies

На території Одеської області зараз немає окупантів.

Регіон звільнено від російських загарбників.

Про це заявив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Одещину повністю звільнено від окупантів. Селище Біле Ізмаїльського району Одеської області. Він же о. Зміїний. Дякуємо ЗСУ!", - написав Братчук.

Нагадаємо, що Мережа вибухнула мемами після втечі окупантів зі Зміїного.

Нагадаємо, після звільнення українськими захисниками острова Зміїний окупанти втратили свою силу у цій частині Чорного моря. Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко вже охрестив це "величезною перемогою ЗСУ".

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