ЗСУ звільнили село Потьомкине у Херсонській області

ЗСУ звільнили село Потьомкине Херсонської області.
Українські захисники провели успішний наступ, відбили кілька контратак ворога, а також знищили ворожу техніку.
Про це повідомили у пресслужбі ЗСУ.
"Військовослужбовці 60 опбр провели успішний наступ, у ході якого відбили кілька контратак ворога, знищили загарбницькі БМП та танки, а також "вполювали" одного "Тигра", - повідомили у ЗСУ.
Українські військові кажуть, що місцеві зустріли їх з радістю, запропонували їжу та відпочинок.
"Місцеве населення Потьомкіного з полегшенням зітхнуло, а українські військові задоволені результатом . Зі впевненістю в очах та зі стриманими посмішками на устах наші хлопці обіцяють тримати темп", - кажуть у ЗСУ.
Нагадаємо, 30 червня в ОК "Південь" повідомили, що росіяни поспіхом залишили острів Зміїний.
Водночас у Міноборони РФ свою втечу назвали "кроком доброї волі". Мовляв виконання завдань на острові Зміїний вже завершено.
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