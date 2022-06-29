Арестович розповів, скільки ще триватиме ракетний терор України

Радник ОП вважає, що Росія ще активно "посипатиме" Україну ракетами понад тиждень.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів, скільки, на його думку, ще триватиме "ракетний терор" Росії щодо України.

Про це він сказав у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.

"Росія тратить величезні ресурси на війну з Україною. Вони вистрілюють свій останній аргумент – крилаті ракети – в нікуди. Вони б'ють стратегічними ракетами, ціною 3 млн кожна, в окремі гаражі (очевидно, йдеться про удар по Дніпру 28 червня. – Ред.). Загинуло двоє цивільних, п'ятеро, десятеро. Це що, стратегічна ціль?", – зазначає представник ОП.

Говорячи про закінчення "ракетного терорру" Арестович назвав свій "улюблений" термін "тижень-півтора".

"Ракетний терор, який вони розв'язали, і який, за моїми прогнозами, триватиме ще тижень-півтора. За логікою, я б на їхньому місці ще б тиждень постріляв, а потім зробив паузу. І ракети закінчаться. Але пауза, це не означає, що перестануть стріляти. Інтенсивність буде не та, просто. Це ще один серйозний перелом війни", – вважає радник Офісу президента.

Нагадаємо, обіцянка Олексія Арестовича на початку вторгнення РФ що "через два-три тижні закінчиться активна фаза війни" породила величезну кількість мемів.

Раніше Арестович заявив, що друга половина червня стала вироком для путінського режиму.

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