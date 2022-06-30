Туреччина втратила лідерство серед туристичних напрямків відпочинку росіян

Російські туристи масово їдуть на відпочинок в сусідню країну без виходу до моря — Білорусь.

Найпопулярнішим закордонним туристичним напрямом у 2022 році стала Білорусь – росіяни масово вирушили до сусідньої країни на відпочинок. Через обмеження для російських авіакомпаній після розв'язаної Кремлем війни громадянам РФ стало важче відвідувати навіть облюбовану віддавна Туреччину.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на аналітичне дослідження.

Друге та третє місце за популярністю у рейтингу туристичних напрямків - Туреччина та Казахстан. Також лідерами зростання туристичного потоку стали Киргизстан та Узбекистан.

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Донедавна Туреччина очолювала топ напрямків, а за нею йшли Білорусь та Фінляндія.

Нагадаємо, цього року на турецьких курортах значно поменшає росіян. Їх цього сезону може прилетіти до 1,7 мільйона - третина від торішнього числа.

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