"Росія планує ставати в оброну": Арестович назвав дату

До кінця серпня росіяни мають стати в оборону.

Наприкінці літа російські загарбники стануть лише оборонятися. Про причину поміркував радник голови Офісу президента.

Олексій Арестович розповів під час бесіди з російським правозахисником Марком Фейгіним, що референдум росіяни призначили на 11 вересня.

"11 вересня у російських окупантів призначено референдум. Однак його неможливо проводити, коли ти наступаєш. До кінця серпня росіяни мають стати в оборону. Не можна воювати, витрачаючи стратегічні запаси, резерви, зусилля, армію на тактичні здобутки", - зазначив Арестович.

Нагадаємо, що у Генштабі ЗСУ озвучили втрати російських окупантів в Україні. За останню добу їхня кількість виросла на понад дві сотні осіб.