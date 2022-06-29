"НАТО перестало боятися Росії": Арестович про те, як тролять "мачо-Путіна"

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що НАТО перестало боятися Росії та її очільника Володимира Путіна.

Такі висновки Арестович зробив після того, як європейські лідери почали висміювати і тролити "мачо-Путіна".

Про це радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів у розмові з російським юристом, правозахисником Марком Фейгіним 29 червня.

"Змінився принциповий характер відношення до Путіна. Найголовніше - НАТО пересталося боюятися Росії. Велика пропагандистська машина створювала образ "мачо-Путіна" та непереможну Росію. Тепер король - голий. Війська стерлися, голий король біля "стертого" війська. Вони (лідери НАТО - ред.) його не бояться, вони відкрито тролять Путіна, знущаються з нього. 22 роки "жаба" надувалася, залякувала всіх вбивствами, смертями, розправами з десидентів, отруєннями та інше. 22 роки вони не знали, як поступитися, бо страшна ядерна зброя і непереможна російська армія", - сказав Арестович.

Радник ОП висловив думку, що лідери Заходу нарешті зрозуміли, що мають справу не з політиками, з яками можна вести дипломатію, а з російськими гопниками.

"За 2-3 місяці все зникло - пшик. Українці прокололи цю кульку, а інші з радістю подивилися на наслідки. І зараз вони зрозуміли, що мають справу не з політками, а з гопниками і почали відноситися до них, як до гопників", - додав він.

Нагадаємо, що лідери G7 на саміті висміяли російського диктатора Путіна. Західні лідери пригадали фото очільника Кремля, на якому він з оголеним торсом позує верхи на коні.

Радник керівника ОП Олексій Арестович пояснив, що означає висміювання Путіна лідерами G7.

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