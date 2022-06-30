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Окупанти обстріляли з кулеметів та мінометів дві громади на Сумщині

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Окупанти обстріляли з кулеметів та мінометів дві громади на Сумщині

Фото: Associated Press

Протягом дня 30 червня ситуація з обстрілами на території Сумської області була відносно спокійна у порівнянні з попередінми днями.

Ворожі обстріли зафіксували у Білопільській та Новослобідській громадах. Постраждалих та руйнувань немає.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Опівдні росіяни обстріляли території Білопільської громади, 20 мінометних пострілів. О першій годині дня, в районі  с.Бояро-Лежачі Новослобідської громади зафіксували 15 кулеметних пострілів. Постраждалих та руйнувань немає", - йдеться у його повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Міноборони назвали три найгарячіші напрямки на фронті. На Слов'янському напрямку противник проводить штурмові дії, намагаючись покращити своє тактичне положення з метою створення умов для відновлення наступу у напрямках Ізюм — Барвінкове, Ізюм — Слов'янськ.

Новини України та світу | Випуск ТСН.19:30 за 30 червня 2022 року

Новини України та світу | Випуск ТСН.19:30 за 30 червня 2022 року

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