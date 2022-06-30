Ракетний удар по Миколаєву: з-під завалів будинку дістали ще одне тіло

Ракетний удар по Миколаєву: з-під завалів будинку дістали ще одне тіло

З-під завалів будинку в Миколаєві, по якому напередодні завдали ракетного удару російські окупанти, рятувальники дістали тіло жінки.

Наразі відомо про сімох загиблих та шістьох поранених внаслідок ракетного обстрілу.

Про це розповів пресофіцер Гловного управління ДСНС Артем Вагін, пише "Суспільне".

"Станом на 15:00 під завалами знайшли тіло жінки. Кількість загиблих збільшилася до семи", – сказав речник надзвичайників.

Зауважимо, станом на ранок 30 червня було відомо про шістьох загиблих і стільки ж поранених.

Нагадаємо, 29 червня російська ракета "Онікс" влучила в багатоповерхівку Миколаєва. Рятувальники взялися розбирати завали в пошуках мешканців будинку.

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