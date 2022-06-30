У Міноборони назвали три найгарячіші напрямки на фронті

У Міноборони назвали три найгарячіші напрямки на фронті

Станом на 30 червня найскладніша ситуація на фронті спостерігається на Харківському, Лисичанському та Бахмутському напрямках.

У Міноборони запевнили, підрозділи української армії ведуть оборонні бої на вищесказаних напрямках. ЗСУ стримують наступ сил противника, які переважають.

Про це 30 червня повідомив заступник начальника Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

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"Противник намагається створити сприятливі умови для відновлення наступу в Харківській та Миколаївській областях. На Слов'янському напрямку противник проводить штурмові дії, намагаючись покращити своє тактичне положення з метою створення умов для відновлення наступу у напрямках Ізюм — Барвінкове, Ізюм — Слов'янськ", — сказав Громов.

Він додав, на Харківському напрямку армія РФ веде активну оборону.

"Намагається не допустити просування підрозділів ЗСУ, на окремих напрямках проводить розвідку боєм з метою пошуку слабих місць в нашій обороні", — каже Громов.

Нагадаємо, українські пілоти знищили два ворожі склади з боєприпасами та живу силу окупантів на території Луганської області.

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