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У Міноборони назвали три найгарячіші напрямки на фронті

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У Міноборони назвали три найгарячіші напрямки на фронті

Фото: Associated Press

Станом на 30 червня найскладніша ситуація на фронті спостерігається на Харківському, Лисичанському та Бахмутському напрямках.

У Міноборони запевнили, підрозділи української армії ведуть оборонні бої на вищесказаних напрямках. ЗСУ стримують наступ  сил противника, які переважають.

Про це 30 червня повідомив заступник начальника Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

"Противник намагається створити сприятливі умови для відновлення наступу в Харківській та Миколаївській областях. На Слов'янському напрямку противник проводить штурмові дії, намагаючись покращити своє тактичне положення з метою створення умов для відновлення наступу у напрямках Ізюм — Барвінкове, Ізюм — Слов'янськ", — сказав Громов.

Він додав, на Харківському напрямку армія РФ веде активну оборону.

"Намагається не допустити просування підрозділів ЗСУ, на окремих напрямках проводить розвідку боєм з метою пошуку слабих місць в нашій обороні", — каже Громов.

Нагадаємо, українські пілоти знищили два ворожі склади з боєприпасами та живу силу окупантів на території Луганської області.

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