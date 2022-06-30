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Чий борщ: рішення ЮНЕСКО 1 липня поставить крапку у кулінарній суперечці

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Чий борщ: рішення ЮНЕСКО 1 липня поставить крапку у кулінарній суперечці

Фото: Credits

Український борщ може увійти до Списку нематеріальної культурної спадщини, яка потребує термінової охорони.

У п’ятницю, 1 липня, ЮНЕСКО вирішить долю українського борщу. Суперечки про те, "чий борщ" тривають між РФ та Україною вже декілька років.

Як повідомила заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова, завтрашнє рішення поставить крапку в цьому питанні та оголосить борщ "нематеріальною культурною спадщиною, яка потребує термінової охорони".

Вона нагадала, що у березні 2021 року Міністерство закордонних справ України внесло на розгляд ЮНЕСКО, підготовлене експертами номінаційне досьє щодо українського елементу “Культура приготування Українського Борщу”.

Номінація була включена в чергу на розгляд у 2023 році, але розпочата Росією війна проти України за оцінками Організації створила загрозу цьому об’єкту культурної спадщини. Тож було ухвалено рішення розглянути українську номінацію на включення до іншого переліку - Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, що потребує термінової охорони.

“Це безперецедентна практика  для ЮНЕСКО коли номінація, яка включена до черги Репрезентативного списку розглядатиметься у надтерміновому порядку та буде включена до іншого Списку Організації”, - повідомила Еміна Джапарова.

Нагадаємо, раніше прессекретарка російського МЗС Марія Захарова обґрунтувала наявність “нацизму” в Україні тим, що в кулінарних книгах називають борщ українською стравою.

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