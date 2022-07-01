У Миколаєві прогриміли вибухи

О 05:04 у місті пролунала повітряна тривога.

У Миколаєві під час нічної повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

О 05:04 ранку Сєнкевич повідомив про повітряну тривогу і додав, що у місті лунають вибухи. Інших деталей він не уточнив.

Наразі, станом на 05:55 ранку 1 липня повітряна тривога триває.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці у Миколаєві кількість загиблих збільшилася до восьми.

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