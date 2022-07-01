Астрологічний прогноз на 1 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли важливо не допускати агресії – як зовнішньої, так і внутрішньої, яка, як на біду, прориватиметься через будь-яку дрібницю. Як би не склалися обставини, необхідно діяти – пасивність неприпустима, вона завдасть відчутного удару по будь-яких цілях – як професійних, так і особистих. Небажано з'ясовувати стосунки з близькими людьми – великий ризик серйозного конфлікту, виходити з якого доведеться довго та складно.

Символ дня: барс, що готується до стрибка.

Стихія дня: Вода.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.

Щасливе число дня: 3.

Щасливі кольори дня: золотий, бурштиновий.

Щасливі камені дня: джеспіліт, пірит.

За яку частину тіла відповідає: потилична частина голови.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, можуть тривати довго і важко піддаватися лікуванню, тож не варто зволікати з візитом до лікаря. Від операцій на голові та стоматологічних маніпуляцій бажано відмовитися.

Сни дня: сновидіння нинішньої ночі рідко бувають віщими, та це не означає, що на них не потрібно звертати уваги: неприємні сновидіння можуть свідчити про втому, занепад сил і навіть апатію – отже, наяву треба подбати про поповнення енергії.

Афоризм дня: "Ми часто буваємо самотнішими серед людей, ніж у тиші своїх кімнат" (Генрі Давид Торо).

Геометрична фігура дня: вертикальний прямокутник.

Ангел-охоронець дня: Сарго – відповідає за жіноче здоров'я.

Магія та містика дня: можна готувати зілля з лікарських трав – сьогодні воно матиме особливу силу.

Табу дня: не можна відповідати на чужу агресію – краще, якщо це буде можливим, не помічати її.

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