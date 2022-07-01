США заблокували $1 млрд активів російського олігарха Керімова

Мінфін США запевнив, що російським елітам не вдасться сховатися від санкцій за довіреними особами та складними правовими механізмами.

Міністерство фінансів США заморозило $1 млрд активів, які пов'язують з російським олігархом Сулейманом Керімовим.

Про це повідомляє офіційний сайт американського Мінфіну.

Кошти належать розташованій в штаті Делавер компанії Heritage Trust. Heritage Trust був створений у липні 2017 року — до того, як Керімов потрапив до санкційного списку США. Олігарх зберіг майнову частку в Heritage Trust, попри те, що у 2018 році був призначений членом Ради Федерації Федеральних Зборів РФ, викликало конфлікт інтересів.

Бенефіціаром Heritage Trust був Руслан Гаджиєв, племінник Керімова, проти якого США також ввели санкції.

Керімов і його довірені особи використовували різні американські і неамериканські підставні компанії, щоб мати офіційне право власності на активи та здійснювати операції таким чином, щоб приховати власні інтереси.

"Навіть у той час, коли російські еліти ховаються за довіреними особами та складними правовими механізмами, Міністерство фінансів використовуватиме наші широкі повноваження, щоб активно впроваджувати багатосторонні скоординовані санкції, накладені на тих, хто фінансує та отримує вигоду від війни Росії проти України", — сказала міністерка фінансів Джанет Л. Єллен.

Раніше повідомлялося, що супер'яхту російського олігарха Керімова відправлять до США.

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