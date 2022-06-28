США запровадили санкції проти пропагандистки Тіни Канделакі

Російська пропагандистка Тіна Канделакі разом зі своєю сім’єю опинилася в новому санкційному пакеті США.

Міністерство фінансів США запровадило нові санкції проти громадян РФ, яку підтримують війну в Україні.

У відповідному списку опинилася й російська пропагандистка Тіна Канделакі. Також під санкції потрапили й чоловік путіністки та двоє її дітей.

Канделакі вже й встигла відреагували на нові санкції проти неї. Як зазначила пропагандистка, вона тішиться тому, що опинилася під санкціями.

Фото: Тина Канделаки / Фейсбук

"Приємно опинитися серед гідних людей, які не здають своїх. Світ змінився, і ми ніколи не будемо частиною колишнього світу. На нас там не чекали і не чекають. А тим, хто намагається всидіти на двох стільцях чи навпаки, пересів на той, іноземний стілець, я, як і раніше, співчуватиму", - написала у своєму Telegram пропагандистка.

Зазначимо, російські знаменитості, які підтримують жахливу війну в Україні, все частіше опиняються під санкціями. Нещодавно НАЗК ініціювало запровадження санкцій проти артистів-путіністів Кіркорова та Корольової.

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