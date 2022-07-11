Терехов про масовані обстріли Харкова: "Це злість агресора"

Російські окупанти хочуть позбавити харків'ян інфраструктури, тому обстрілюють цивільні об'єкти міста.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив Харківський міський голова Ігор Терехов.

"З такою жорстокістю, з якою бомблять місто Харків, така злість до харків’ян, яку проявляє російський агресор, це щось… Вони руйнують інфраструктуру міста, роблять так, щоб наші діти не могли навчатися у школах, щоб наші студенти не навчалися у вищих навчальних закладах. Але я абсолютно точно можу вам сказати, що їхнім планам не дано збутися", — сказав Терехов.

Російські окупанти, за його словами, перейшли до інтервальних обстрілів міста. Це може збільшити кількість жертв серед мирного населення та працівників ДСНС, які оперативно виїжджають на місце події та потрапляють під повторні обстріли.

Нагадаємо, росіяни вранці, 11 липня, вкотре обстріляли цивільні споруди у Харкові, у результаті чого 31 людину госпіталізували з пораненнями різного ступеню тяжкості, троє осіб загинули. Окупанти з РСЗВ обстріляли торговельний центр. Декілька снарядів влучили просто у двори приватних осель мирних людей. Також зруйновані гаражі, автомобілі, спалахнуло кілька пожеж.

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