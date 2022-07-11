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Окупанти заблокували один із мікрорайонів Мелітополя - мер

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Окупанти заблокували один із мікрорайонів Мелітополя - мер

Скріншот із відео/"Планета Турбин" у YouTube

Десятки тисяч мешканців спального мікрорайону відрізали від міста.

Російські військові заблокували проїзд і виїзд в одному з мікрорайонів Мелітополя, який тимчасово перебуває під окупацією. 

Про це повідомив мер міста Іван Федоров. 

"Щойно стало відомо, що окупанти заблокували проїзд та виїзд на Новий Мелітополь. Десятки тисяч мешканців спального мікрорайону відрізали від міста, аргументуючи свої дії знайденою вибухівкою", - написав Федоров.

За його словами, обставини події з'ясовуються.

Нагадаємо, у житлових кварталах захопленого Мелітополя окупанти розміщують техніку.

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