На заседании Совбеза ООН ждут приезда Лаврова и Кулебы

Франция, которая будет в сентябре председательствовать в Совете Безопасности ООН, запланировала провести три заседания в связи с войной в Украине.

Запланированное на 22 сентября заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Украине состоится на министерском уровне. На него приглашены главы российского и украинского МИД Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба.

Об этом сообщил на пресс-конференции постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер.

"Это министерская встреча по Украине, поэтому приглашены все министры государств — членов Совбеза ООН, в частности по умолчанию российского министра. Поскольку это заседание по Украине, то украинский министр также будет приглашен", — сказал де Ривьер.

Он отметил, что "Франция надеется, что оба министра будут присутствовать".

"Зависит от них, приедут ли они на эту встречу", — добавил дипломат.

Кроме того французский постпред добавил, что 7 сентября состоится другое заседание Совета Безопасности ООН, посвященное принудительному перемещению людей в Украине. Его организуют по запросу Соединенных Штатов Америки и Албании.

Постпред Франции при ООН также прокомментировал информацию о созванном Россией заседании Совбеза по ситуации на Запорожской атомной электростанции.

"Да, Россия действительно обратилась по этому вопросу, и похоже, что мы таки соберемся для этого в начале следующей недели", – отметил Ривьер.

Напомним, ранее Россия потребовала от США обеспечить беспрепятственный доступ российской делегации к участию в Генассамблее ООН, которая состоится в Нью-Йорке. В частности, американскую визу просили открыть для министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в отношении которого введены санкции, запрещающие ему въезд в страну.

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