Уряд Данії не дасть замерзнути українським воїнам взимку

Під час візиту до Києва міністра закордонних справ Данії Єппе Кофода президент України Володимир Зеленський подякував уряду цієї країни за політичну, фінансову та збройну підтримку під час війни.

Про це повідомила пресслужба очільника української держави.

Зеленський, зокрема, відзначив постачання Данією військової форми та зимового одягу для українських захисників.

Також читайте Harpoon від Данії та ракетні системи від Чехії: 20 країн оголосили про нову військову допомогу Україні

"Хочу вам подякувати за цю підтримку й таку доволі швидку реакцію", – сказав Зеленський.

Президент також наголосив на важливості підтримки з боку Данії санкційної політики щодо РФ і подякував за згоду долучитися до відновлення об’єктів інфраструктури в Миколаївській області, які постраждали внаслідок російських обстрілів.

Нагадаємо, у четвер, 1 вересня, міністр закордонних справ Королівства Данія Єппе Кофод прибув до Києва.

Читайте також: