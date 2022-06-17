Російський військовий корабель двічі увійшов у територіальні води Данії

Данський міністр закордонних справ назвав інцидент із судному РФ неповагою до національних кордонів та грубою російською провокацією.

У п'ятницю, 17 червня, російського посла в Данії Володимира Барбіна викликали на бесіду до МЗС країни через порушення військовим судном РФ територіальних вод.

Про це повідомили на офіційному сайті Міністерства закордонних справ Данії.

“Росія знову привертає увагу до міжнародних правил, не поважаючи національні кордони. Російському послу було дуже чітко повідомлено, що подібні дії є абсолютно неприйнятними", - заявив з цього приводу міністр закордонних справ Єппе Кофод.

За словами урядовця, минулої ночі російське військове судно двічі порушило територіальні води Данії.

“Глибоко безвідповідальна, груба і неприпустима російська провокація. Методи залякування не працюють проти Данії”, - наголосив міністр.

Et russisk militærfartøj har i nat to gange krænket dansk territorialfarvand



En dybt uansvarlig, grov og fuldstændig uacceptabel russisk provokation midt under #fmdk



Bøllemetoder virker ikke mod Danmark



Russiske ambassadør hasteindkaldt i Udenrigsministeriet#dkpol #WeAreNATO — Jeppe Kofod (@JeppeKofod) June 17, 2022

У зовнішньополітичному відомстві країни нагадали, що порушення територіальних вод відбулися невдовзі після того, як російський військовий літак увійшов повітряний простір Данії.

“Ми реагуємо послідовно та оперативно. Я думаю, що показово, що в той час як ми в Данії святкуємо демократію і свободу слова, Росія вирішує просуватися з такими провокаціями з військовими кораблями. Це говорить само за себе”, – заявив Єппе Кофод.

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Нагадаємо, раніше російський військовий вертоліт порушив повітряний кордон із Фінляндією та певний час перебував над територією сусідньої країни.

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