Данія викликала посла Росії через порушення її повітряного простору

У Данії відреагували на порушення її повітряного простору російським розвідувальним літаком.
Посла Росії в Данії викликали до МЗС через порушення її повітряного простору.
Про це повідомив міністр закордонних справ Данії Йеппе Кофод у Twitter.
"Посол Росії завтра викликається в МЗС. Чергове порушення Росією повітряного простору Данії. Це абсолютно неприйнятно і викликає особливу тривогу в нинішній ситуації", - йдеться у повідомленні.
Den russiske ambassadør indkaldt til samtale i Udenrigsministeriet i morgen. Endnu en russisk krænkelse af dansk luftrum. Det er fuldstændig uacceptabelt og særdeles bekymrende i den nuværende situation. #dkpol— Jeppe Kofod (@JeppeKofod) May 1, 2022
29 квітня системи стеження зафіксували російський Ан-30 на схід від данського острова Борнхольм.
Нагадаємо, Данія підтвердила, що візьме участь у післявоєнній відбудові Миколаєва.
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