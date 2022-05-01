Данія викликала посла Росії через порушення її повітряного простору

Данія викликала посла Росії через порушення її повітряного простору

У Данії відреагували на порушення її повітряного простору російським розвідувальним літаком.

Посла Росії в Данії викликали до МЗС через порушення її повітряного простору.

Про це повідомив міністр закордонних справ Данії Йеппе Кофод у Twitter.

"Посол Росії завтра викликається в МЗС. Чергове порушення Росією повітряного простору Данії. Це абсолютно неприйнятно і викликає особливу тривогу в нинішній ситуації", - йдеться у повідомленні.

Den russiske ambassadør indkaldt til samtale i Udenrigsministeriet i morgen. Endnu en russisk krænkelse af dansk luftrum. Det er fuldstændig uacceptabelt og særdeles bekymrende i den nuværende situation. #dkpol — Jeppe Kofod (@JeppeKofod) May 1, 2022

29 квітня системи стеження зафіксували російський Ан-30 на схід від данського острова Борнхольм.

Нагадаємо, Данія підтвердила, що візьме участь у післявоєнній відбудові Миколаєва.

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