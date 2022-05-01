Дания вызвала посла России из-за нарушения ее воздушного пространства

В Дании отреагировали на нарушение ее воздушного пространства российским разведывательным самолетом.
Посла России в Дании вызвали в МИД из-за нарушения ее воздушного пространства.
Об этом сообщил министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод в Twitter.
"Посол России завтра вызывается в МИД. Очередное нарушение Россией воздушного пространства Дании. Это совершенно неприемлемо и вызывает особую тревогу в сложившейся ситуации", — говорится в сообщении.
Den russiske ambassadør indkaldt til samtale и Udenrigsministeriet и morgen. Endnu en russisk krænkelse af dansk luftrum. Det er fuldstændig uacceptabelt og særdeles bekymrende и den nuværende situion. #dkpol— Jeppe Kofod (@JeppeKofod) May 1, 2022
29 апреля системы слежения зафиксировали российский Ан-30 к востоку от датского острова Борнхольм.
Напомним, Дания подтвердила, что примет участие в послевоенном восстановлении Николаева.
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