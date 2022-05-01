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Дания вызвала посла России из-за нарушения ее воздушного пространства

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Дания вызвала посла России из-за нарушения ее воздушного пространства

pixabay.com

В Дании отреагировали на нарушение ее воздушного пространства российским разведывательным самолетом.

Посла России в Дании вызвали в МИД из-за нарушения ее воздушного пространства.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод в Twitter.

"Посол России завтра вызывается в МИД. Очередное нарушение Россией воздушного пространства Дании. Это совершенно неприемлемо и вызывает особую тревогу в сложившейся ситуации", — говорится в сообщении.

29 апреля системы слежения зафиксировали российский Ан-30 к востоку от датского острова Борнхольм.

Напомним, Дания подтвердила, что примет участие в послевоенном восстановлении Николаева.

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