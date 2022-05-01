Из Лисичанска сегодня удалось эвакуировать 26 человек – ОВА

Из Лисичанска сегодня удалось эвакуировать 26 человек – ОВА

В воскресенье, 1 мая, сообщили об эвакуации людей из Северодонецка, Лисичанска, Рубежного и Горной громады в Луганской области.

Сегодня, 1 мая из Лисичанска Луганской области удалось вывезти в безопасные населенные пункты 26 человек.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

По его словам, эвакуированные люди едут в Днепр.

"Хочу отметить, что в Лисичанске ежедневно есть желающие уехать подальше от эхо "русского мира". Горожане проживают на значительной территории — около 95 кв. км. Поэтому не все и не сразу узнают о бесплатной эвакуации. А как только в отдаленный район добирается информация о возможности безопасно уехать — люди принимают решения и эвакуируются. Сегодня уехали 26 человек. Уверен, в будни будет еще больше", — подчеркнул он.

Напомним, оккупанты в пятницу, 29 апреля, обстреляли два эвакуационных автобуса в Попасной Луганской области.

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