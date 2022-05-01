З Лисичанська сьогодні вдалося евакуювати 26 людей - ОВА

У неділю, 1 травня, повідомили про евакуацію людей з Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного та Гірської громади на Луганщині.

Сьогодні, 1 травня з Лисичанська Луганської області вдалося вивезти до безпечних населених пунктів 26 людей.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, евакуйовані люди їдуть до Дніпра.

"Хочу відзначити, що у Лисичанську щодня є бажаючі виїхати подалі від відлуння "руського миру". Містяни проживають на значній території – близько 95 кв. км. Тому не всі і не одразу дізнаються про безкоштовну евакуацію. А як тільки до віддаленого району дістається інформація про можливість безпечно виїхати - люди приймають рішення і евакуюються. Сьогодні виїхали 26 осіб. Упевнений, в будні буде ще більше", - підкреслив він.

Нагадаємо, окупанти у п'ятницю, 29 квітня, обстріляли два евакуаційні автобуси в Попасній Луганської області.

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