На "Азовсталі" перебувають до 2000 людей - МВС

Вчора, 30 квітня, ​​з території "Азовсталі" вдалось вивести 20 цивільних, яких дістали з-під завалів – це жінки та діти.

У Маріуполі, на заводі "Азовсталь" перебувають 1 500 – 2 000 людей.

Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, пише 24 канал.

Він також зазначив, що Україна підіймає питання евакуації людей з Маріуполя на всіх рівнях та на всіх переговорних майданчиках, де це тільки можливо.

"Ми повинні розуміти, що питання звільнення заручників Маріуполя – це особисте питання Володимира Путіна. В цьому випадку він особисто приймає рішення, що робити з цими людьми – відпускати, не відпускати й так далі. На жаль, це питання, яке особисто тримає Путін. Ці люди – це заручники Володимира Путіна", – зазначив він.

Нагадаємо, завод "Азовсталь" у Маріуполі зазнав великих руйнувань, з’явились свіжі супутникові знімки.

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