На "Азовстали" находятся до 2000 человек – МВД

Вчера, 30 апреля, с территории "Азовстали" удалось вывести 20 гражданских, которых извлекли из-под завалов – это женщины и дети.
В Мариуполе, на заводе "Азовсталь", находятся 1 500 — 2 000 человек.
Об этом рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, пишет 24 канал.
Он также отметил, что Украина затрагивает вопросы эвакуации людей из Мариуполя на всех уровнях и на всех переговорных площадках, где это только возможно.
"Мы должны понимать, что вопрос освобождения заложников Мариуполя – это личный вопрос Владимира Путина. В этом случае он лично принимает решение, что делать с этими людьми – отпускать, не отпускать и так далее. К сожалению, это вопрос, который лично держит Путин. Эти люди – это заложники Владимира Путина", – отметил он.
Напомним, завод "Азовсталь" в Мариуполе потерпел большие разрушения, появились свежие спутниковые снимки.
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