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Копенгаген виділить близько 90 мільйонів доларів на зброю для України

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Копенгаген виділить близько 90 мільйонів доларів на зброю для України

Associated Press

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен провела брифінг.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що Копенгаген виділить близько 90 мільйонів доларів на зброю для України.

Про це сьогодні, 21 квітня, заявила Метте Фредеріксен під час брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

«Те, що вам найбільше необхідно — зброя. Скажімо прямо, ми робимо все можливе, щоб підтримати Україну, і робитимемо це в майбутньому», — сказала вона.

Фредеріксен уточнила, що її країна виділить майже понад 600 мільйонів данських крон (близько 90 мільйонів доларів) на зброю.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс посилить свої системи хімічної, біологічної та ядерної оборони через побоювання, що Росія планує застосувати таку зброю проти народу України.

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