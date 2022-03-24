"Путін готовий до будь-чого": Клімкін оцінив вірогідність застосування хімічної зброї проти України

Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що президент РФ Володимир Путін може застосувати хімічну зброю. Однак тоді він вже не зможе обійтися просто жорсткішими санкціями.

Путін розуміє, що він не виграє війну проти України, тому готовий до будь-чого, навіть до застосування хімічної зброї. Один із засобів протидії цьому - жорстке попередження від НАТО.

Про це Клімкін 23 березня заявив в ефірі "Радіо НВ".

"Вже публічно сказав Альянс, сказав генеральний секретар Єнс Столтенберг, що ключова історія саміту ЄС 24 березня - це попередити Путіна, що він отримає жорстку, рішучу і сильну відповідь на застосування зброї масового знищення", - сказав Клімкін.

За його словами найголовніше, щоб захід сказав прямим текстом Путіну: "Ми тебе не боїмося, це вже дістало".

Клімкін вважає, що президент РФ може застосувати хімічну зброю у якості провокації. Однак у відповідь на це Росія вже не зможе обійтися просто жорсткішими санкціями.

"Я думаю, що сьогодні Путін готовий насправді до будь-чого, він розуміє, що він не виграє. А для диктатора не вигравати - це показати себе не сильним, не успішним. А як ви розумієте, таких диктаторів просто не буває", - сказав Клімкін.

Він додав, що європейські партнери також нададуть Україні засоби від зброї масового знищення.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден вважає, що Росія таки може вдатися до застосування хімічної зброї у війні проти України. Раніше у США запевнили, що не залишать без відповіді ймовірну атаку РФ по Україні хімічною чи біологічною зброєю.

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